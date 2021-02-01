Анонсовано форум "Україна 30". Зеленський закликав українців взяти участь

З 8 до 10 лютого у Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30". Президент України Володимир Зеленський закликав українців поставити питання спікерам.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, викликів і питань зараз дуже багато. Це і COVID-19, і вакцинації від нього, і відновлення подорожей світом. Так президент анонсував форум "Україна 30", на якому спікери дадуть відповідь на питання.

"А що вас хвилює у цій темі? Пишіть у коментарях - це точно допоможе форуму стати корисним", - звернувся він до українців.

Нагадаємо, минулого тижня парламент прийняв закон про всеукраїнський референдум. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це рішення, висловивши "співчуття" окремим партіям.

РБК-Україна також розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення і скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менше 3 млн українців.

Як заявили в Раді, закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум.