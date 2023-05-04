Анонс визита Зеленского в Германию: полиция Берлина начала расследование утечки

Немецкая полиция начала расследование после того, как в общем доступе появилась информация о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить Берлин.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lemonde , об этом сказано в сообщении полиции Берлина.

Правоохранители отмечают, что начали расследование "по подозрению в нарушении тайны", которое связано с появлением в СМИ данных о визите Зеленского в Берлин 13 мая.

Более детальные подробности немецкая полиция пока не раскрывает.