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Анонс презентации Samsung и суперкомпьютер от Meta. Главное из мира технологий

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Суббота 29 января 2022 10:30
Анонс презентации Samsung и суперкомпьютер от Meta. Главное из мира технологий Фото: Samsung презентует флагманы Galaxy S22 9 февраля (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Южнокорейский техногигант Samsung презентует флагманы Galaxy S22 уже в следующем месяце. Смартфоны iPhone ждет доработанная функция разблокировки Face ID, а Meta объявила о создании самого быстрого суперкомпьютера.

РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.

Samsung презентует Galaxy S22 9 февраля

Южнокорейская компания Samsung определилась с датой презентации флагманов серии Galaxy S22. Их покажут уже 9 февраля на Galaxy Unpacked.

Онлайн-презентация Samsung начнется в 17:00 по киевскому времени. В сопроводительном тексте к приглашению новые смартфоны названы "самой примечательной серией S из когда-либо созданных", но технические подробности по-прежнему не сообщаются.

Тем не менее, предполагается, что Galaxy S22 будет построен на процессоре Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 в зависимости от рынка.

Face ID научили распознавать лицо в маске

Для смартфонов iPhone выпущена новая версия прошивки iOS 15.4, в которой реализована разблокировка Face ID с распознаванием лица в защитной маске. Функция доступна в тестовой версии.

Алгоритм работы основан на распознавании "уникальных черт лица и области вокруг глаз". Кроме того, в настройках есть опция "Добавить очки", которая позволит разблокировать iPhone, оставаясь в маске и очках одновременно. В то же время Face ID не сработает с солнцезащитными очками.

На данный момент функция доступна только для владельцев iPhone 12 и 13.

У Маска почти готовы имплантировать чипы в человеческий мозг

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска в ближайшее время начнет имплантировать чипы в человеческий мозг. Для этих целей уже ищут директора по клиническим испытаниям.

Из описания вакансии следует, что новый сотрудник Neuralink будет контролировать испытания чипа для синхронизации мозга человека с компьютером. Тесты планируется проводиться непосредственно на людях.

Чипы Neuralink будут одновременно записывать и стимулировать мозговую деятельность. Разработка предназначена для медицинских целей. Предполагается, что микрочипы помогут в случае серьезных трав спинного мозга, а также при неврологических расстройствах.

Меtа построит самый быстрый суперкомпьютер

Тем временем компания Марка Цукерберга объявила о создании самого быстрого суперкомпьютера. Он будет полностью построен в середине 2022 года.

Устройство будет состоять из порядка 16 тысяч графических процессоров и сможет обрабатывать 16 ТБ информации в секунду. В результате он станет самым мощным суперкомпьютером для реализации задач искусственного интеллекта на планете.

iPhone смогут работать как терминалы для приема платежей

Apple намерена выпустить ПО для iPhone для приема платежей через смартфон. Это позволит бизнесу избежать использования терминалов.

Сообщается, что во внедрении этой функции помогут разработки стартапа Mobeewave, который был приобретен в 2020 году.

До сделки Mobeewave работал с Samsung над проектом Samsung POS, который был впервые реализован в Канаде в 2019 году. Благодаря этой функции смартфоны южнокорейского гиганта получили возможность принимать платежи непосредственно с банковских карт с помощью технологии NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay.

Nokia "разогнала" проводной интернет до 600 Гбит/с

Инженеры Nokia протестировали оптическую сеть нового поколения с пропускной способностью в 600 Гбит/с при длине магистрали в 781 км. Достигнуть большой скорости соединения удалось за счет фирменных чипсетов Photonic Service Engine пятого поколения (PSE-V).

Ожидается, что новый стандарт заменит используемый сейчас PSE-Vc, возможности которого ограничены скоростным диапазоном от 100 до 400 Гбит/с.

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