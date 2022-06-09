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Аномально высокие температуры и дефицит осадков: прогноз погоды на лето

Фото: прогноз погоды на лето (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних десятилетий в Украине отмечается существенное повышение температуры летом. Нынешнее лето не будет исключением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.

Чем отличается сезонный прогноз от прогноза погоды?

"Сезонный прогноз погоды существенно отличается от прогноза погоду на несколько дней. Это прежде всего климатический прогноз и речь идет о том, насколько погода в течение сезона будет отличаться от средних многолетних значений, то есть о сезонных и месячных аномалиях температуры воздуха и количества осадков", - пишет пресс-служба.

Существующие технологии пока не способны с высокой точностью сказать, какой именно будет, например, температура воздуха того или иного дня летом. Соответствующую информацию можно получить только из привычного для нас прогноза погоды. В то же время особенности сезонных прогнозов также зависят и от особенностей того или иного региона, тенденций изменения климата и глобальных факторов.

"При этом процессы происходящие в океане являются определяющими", - добавляет пресс-служба.

Какой погоды ожидать этим летом?

В течение последних десятилетий в Украине отмечается тенденция к:

  • повышению максимальной температуры воздуха летом;
  • росту дефицита осадков;
  • увеличению продолжительности бездождевого периода;
  • росту интенсивности конвективных явлений погоды, таких как, например, гроз, ливней, града и шквала.

Лето 2022-го года не будет исключением.

В то же время на погоду летом будут влиять и процессы в экваториальных широтах Тихого океана, в частности Ла-Ниньо. Они могут стать причиной более жаркого и сухого воздуха.

Что говорит NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США)?

  • самая аномальная температура ожидается в западных областях Украины;
  • в западных и восточных регионах возможен и дефицит осадков, который усилит засуху и усилит пожарную опасность;
  • июнь может быть на 1-2 градуса теплее, чем средние температуры того же месяца за последние 30 лет;
  • в июле аномально высокие температуры сохранятся на западе Украины, а уже в августе они вероятно будут соответствовать климатической норме.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшие дни в Украине ожидается сильная жара и грозы.

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