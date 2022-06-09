Аномально високі температури та дефіцит опадів: прогноз погоди на літо

Протягом останніх десятиріч в Україні відзначається суттєве підвищення температури влітку. Цьогорічне літо не буде винятком.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку гідрометеорологічного центру.
"Сезонний прогноз погоди суттєво відрізняється від прогнозу погоду на декілька днів. Це насамперед кліматичний прогноз і мова йде про те, наскільки погода протягом сезону відрізнятиметься від середніх багаторічних значень, тобто про сезонні і місячні аномалії температури повітря та кількості опадів", - пише пресслужба.
Існуючі технології наразі нездатні з високою точністю сказати, якою саме буде, наприклад, температура повітря того, чи іншого дня влітку. Відповідну інформацію можна отримати лише зі звичного для нас прогнозу погоди. Водночас особливості сезонних прогнозів також залежать й від особливостей того чи іншого регіону, тенденцій зміни клімату й глобальних чинників.
"При цьому процеси що відбуваються в океані є визначальними", - додає пресслужба.
Протягом останніх десятиріч в Україні відмічається тенденція до:
Літо 2022-го року не буде винятком.
Водночас на погоду влітку впливатимуть й процеси в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема Ла-Ніньо. Вони можуть стати причиною більш спекотного й сухого повітря.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчими днями в Україні очікується сильна спека та грози.