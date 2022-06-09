Аномально високі температури та дефіцит опадів: прогноз погоди на літо

Чим відрізняється сезонний прогноз від прогнозу погоди?

"Сезонний прогноз погоди суттєво відрізняється від прогнозу погоду на декілька днів. Це насамперед кліматичний прогноз і мова йде про те, наскільки погода протягом сезону відрізнятиметься від середніх багаторічних значень, тобто про сезонні і місячні аномалії температури повітря та кількості опадів", - пише пресслужба.

Існуючі технології наразі нездатні з високою точністю сказати, якою саме буде, наприклад, температура повітря того, чи іншого дня влітку. Відповідну інформацію можна отримати лише зі звичного для нас прогнозу погоди. Водночас особливості сезонних прогнозів також залежать й від особливостей того чи іншого регіону, тенденцій зміни клімату й глобальних чинників.

"При цьому процеси що відбуваються в океані є визначальними", - додає пресслужба.

Якої погоди очікувати цього літа?

Протягом останніх десятиріч в Україні відмічається тенденція до:

підвищення максимальної температури повітря влітку;

зростання дефіциту опадів;

збільшення тривалості бездощового періоду;

зростання інтенсивності конвективних явищ погоди, таких як, наприклад, гроз, злив, граду й шквалу.

Літо 2022-го року не буде винятком.

Водночас на погоду влітку впливатимуть й процеси в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема Ла-Ніньо. Вони можуть стати причиною більш спекотного й сухого повітря.

Що каже NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США)?