Аномальна спека створила небезпечний "трамплін" на міжнародній трасі

Траса Київ-Ковель

Міжнародна автомобільна дорога М-07 (Київ - Ковель - Ягодин), є однією з ключових транспортних артерій України, що з'єднує столицю з західним кордоном і веде до пункту пропуску з Польщею в Ягодині.

Траса проходить через Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області і входить до європейської мережі автошляхів як частина маршруту E373.

Дорога має важливе значення для міжнародних вантажних перевезень та транзиту до країн ЄС, а також активно використовується для пасажирського й туристичного сполучення.

Нагадаємо, вчора у Києві тимчасово обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту.

Заборона діє для вантажівок із певними параметрами, щоб захистити дорожнє покриття від руйнування під час високих температур.

Також синоптики попередили про пік спеки та назвали області, в яких буде найгарячіше в останній день червня.