Аномальная жара создала опасный "трамплин" на международной трассе

В Службе восстановления предупредили водителей об опасной ситуации на автодороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин, которую также называют "Варшавкой".

"Будьте осторожны на "Варшавке", - обратились к водителям.

Как пояснили в Службе, из-за экстремально высоких показателей термометров не выдерживает дорожное покрытие. Бетонные плиты на дороге деформируются, сдвигаются и резко поднимаются вверх из-за теплового расширения, что создает опасность для водителей.

Дорожники ликвидируют повреждение

В ведомстве сообщили, что состояние покрытия постоянно контролируется.

Все выявленные деформации подрядные организации устраняют в кратчайшие сроки. В то же время дорожники подчеркивают, что опасность будет сохраняться, пока будет продолжаться волна жары.

Жара усилится

По прогнозам синоптиков, самые высокие температуры ожидаются 1 и 2 июля.

В южных и западных областях воздух будет прогреваться до +36...+38 градусов.

Кроме того, в жару в Украине продолжают действовать ограничения на движение тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить дорожное покрытие.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области (facebook.com/ztServ)