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Аномальная жара создала опасный "трамплин" на международной трассе

08:46 30.06.2026 Вт
2 мин
Дорожники показали, что происходит с покрытием
aimg Ирина Глухова
Фото: трасса Киев-Ковель в Житомирской области разрушается из-за жары (facebook.com/ztServ)

Аномальная жара разрушает дороги в Житомирской области. Водителей предупредили об опасном "трамплине" на трассе Киев-Ковель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области в Facebook .

В Службе восстановления предупредили водителей об опасной ситуации на автодороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин, которую также называют "Варшавкой".

"Будьте осторожны на "Варшавке", - обратились к водителям.

Как пояснили в Службе, из-за экстремально высоких показателей термометров не выдерживает дорожное покрытие. Бетонные плиты на дороге деформируются, сдвигаются и резко поднимаются вверх из-за теплового расширения, что создает опасность для водителей.

Дорожники ликвидируют повреждение

В ведомстве сообщили, что состояние покрытия постоянно контролируется.

Все выявленные деформации подрядные организации устраняют в кратчайшие сроки. В то же время дорожники подчеркивают, что опасность будет сохраняться, пока будет продолжаться волна жары.

Жара усилится

По прогнозам синоптиков, самые высокие температуры ожидаются 1 и 2 июля.

В южных и западных областях воздух будет прогреваться до +36...+38 градусов.

Кроме того, в жару в Украине продолжают действовать ограничения на движение тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить дорожное покрытие.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области (facebook.com/ztServ)

Трасса Киев-Ковель

Международная автомобильная дорога М-07 (Киев - Ковель - Ягодин) является одной из ключевых транспортных артерий Украины, которая соединяет столицу с западной границей и ведет к пункту пропуска с Польшей в Ягодине.

Трасса проходит через Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области и входит в европейскую сеть автодорог как часть маршрута E373.

Дорога имеет важное значение для международных грузоперевозок и транзита в страны ЕС, а также активно используется для пассажирского и туристического сообщения.

Напомним, вчера в Киеве временно ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта.

Запрет для грузовиков с определенными параметрами, чтобы защитить дорожное покрытие от разрушения при высоких температурах.

Также синоптики предупредили о пике жары и назвали области, в которых будет жарче всего в последний день июня.

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