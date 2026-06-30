Аномальная жара создала опасный "трамплин" на международной трассе

Аномальная жара разрушает дороги в Житомирской области. Водителей предупредили об опасном "трамплине" на трассе Киев-Ковель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области в Facebook .
В Службе восстановления предупредили водителей об опасной ситуации на автодороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин, которую также называют "Варшавкой".
"Будьте осторожны на "Варшавке", - обратились к водителям.
Как пояснили в Службе, из-за экстремально высоких показателей термометров не выдерживает дорожное покрытие. Бетонные плиты на дороге деформируются, сдвигаются и резко поднимаются вверх из-за теплового расширения, что создает опасность для водителей.
В ведомстве сообщили, что состояние покрытия постоянно контролируется.
Все выявленные деформации подрядные организации устраняют в кратчайшие сроки. В то же время дорожники подчеркивают, что опасность будет сохраняться, пока будет продолжаться волна жары.
По прогнозам синоптиков, самые высокие температуры ожидаются 1 и 2 июля.
В южных и западных областях воздух будет прогреваться до +36...+38 градусов.
Кроме того, в жару в Украине продолжают действовать ограничения на движение тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить дорожное покрытие.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области (facebook.com/ztServ)
Международная автомобильная дорога М-07 (Киев - Ковель - Ягодин) является одной из ключевых транспортных артерий Украины, которая соединяет столицу с западной границей и ведет к пункту пропуска с Польшей в Ягодине.
Трасса проходит через Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области и входит в европейскую сеть автодорог как часть маршрута E373.
Дорога имеет важное значение для международных грузоперевозок и транзита в страны ЕС, а также активно используется для пассажирского и туристического сообщения.
Напомним, вчера в Киеве временно ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта.
Запрет для грузовиков с определенными параметрами, чтобы защитить дорожное покрытие от разрушения при высоких температурах.
Также синоптики предупредили о пике жары и назвали области, в которых будет жарче всего в последний день июня.