Аномальна спека наприкінці літа: у Києві за чотири дні оновлено 11 температурних рекордів

За даними обсерваторії, ніч на середу в столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,4 градусів. Попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2,0 градусів.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 26,4 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6 градусі, а кліматичну норму - на 8,4 градусів.

Зміна погоди

Як повідомили РБК-Україна в Укргідрометцентрі, у західних областях 30-31 серпня пройде атмосферний фронт, рештою території - 1-2 вересня. Але прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень. Тому у більшості областей, буде близько 30 градусів, на півдні та сході - 35-36 градусів.

Нагадаємо, у Києві три дні поспіль фіксували температурні рекорди. Зокрема, 29 серпня максимальна температура повітря після полудня сягнула 35,9 градусів. Кліматична норма перевищена на понад 10 градусів.