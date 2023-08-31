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Аномальная жара в конце лета: в Киеве за четыре дня обновлено 11 температурных рекордов

Украина, Четверг 31 августа 2023 14:34
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Аномальная жара в конце лета: в Киеве за четыре дня обновлено 11 температурных рекордов Фото: в Киеве обновлены температурные рекорды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве 30 августа в очередной раз были зафиксированы температурные максимумы. Это уже 11 рекордов в столице за четыре дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, ночь на среду в столице оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже 21,4 градусов. Предыдущее рекордное значение 1956 превышено на 2,0 градусов.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 26,4 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 0,6 градусов, а климатическую норму - на 8,4 градусов.

Изменение погоды

Как сообщили РБК-Украина в Укргидрометцентре, в западных областях 30-31 августа пройдет атмосферный фронт, по остальной территории - 1-2 сентября. Но прохладный воздух зайдет на 2-3 дня, потом можно снова ждать повышения температуры, хотя и не до таких критических значений. Поэтому в большинстве областей будет около 30 градусов, на юге и востоке - 35-36 градусов.

Напомним, в Киеве три дня подряд фиксировались температурные рекорды. В частности, 29 августа максимальная температура воздуха после полудня достигла 35,9 градусов. Климатическая норма превышена более чем на 10 градусов.

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