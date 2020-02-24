В аннексованном Крыму зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов

Центр прав человека ZMINA и Крымская правозащитная группа подготовили отчет о притеснениях свободы слова в Крыму
В аннексованном Крыму правозащитники зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов и блогеров в Крыму за шесть лет со стороны российской власти и силовых структур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Сообщается, что Центр прав человека ZMINA и Крымская правозащитная группа подготовили отчет о притеснениях свободы слова в Крыму.
Так, согласно опубликованной информации, за период аннексии зафиксировали:
Напомним, прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым". Подозреваемые в ходе уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков незаконно применяли уголовное законодательство России. "Трое" прокуроров "незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в течение года систематически ходатайствовали перед судом об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.
Как сообщало РБК-Украина, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины в включенном Крыму, при этом отказывается предоставлять официальные сведения о задержании.