В анексованому Криму зафіксували понад 300 випадків переслідування журналістів

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Центр прав людини ZMINA і Кримська правозахисна група підготували звіт про утиски свободи слова в Криму

В анексованому Криму правозахисники зафіксували понад 300 випадків переслідування журналістів і блогерів у Криму за шість років з боку російської влади і силових структур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Центр прав людини ZMINA і Кримська правозахисна група підготували звіт про утиски свободи слова в Криму.

Так, згідно з опублікованою інформацією, за період анексії зафіксували:

11 кримінальних і 13 адміністративних справ проти журналістів і блогерів;

23 фізичних напади;

20 обшуків;

8 випадків тортур;

47 довільних затримань.

Нагадаємо, прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим". Підозрювані під час кримінального переслідування проукраїнських активістів за нібито організацію масових заворушень незаконно застосовували кримінальне законодавство Росії. "Троє" прокурорів "незаконно створеної прокуратури Республіки Крим протягом року систематично клопотали перед" судом "про обрання та продовження утримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляло РБК-Україна, український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України в включеному Криму, при цьому відмовляється надавати офіційні відомості про затримання.