ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В анексованому Криму зафіксували понад 300 випадків переслідування журналістів

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 21:59
В анексованому Криму зафіксували понад 300 випадків переслідування журналістів
Ілюстративне фото (wikimapia)

Центр прав людини ZMINA і Кримська правозахисна група підготували звіт про утиски свободи слова в Криму

В анексованому Криму правозахисники зафіксували понад 300 випадків переслідування журналістів і блогерів у Криму за шість років з боку російської влади і силових структур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Центр прав людини ZMINA і Кримська правозахисна група підготували звіт про утиски свободи слова в Криму.

Так, згідно з опублікованою інформацією, за період анексії зафіксували:

  • 11 кримінальних і 13 адміністративних справ проти журналістів і блогерів;
  • 23 фізичних напади;
  • 20 обшуків;
  • 8 випадків тортур;
  • 47 довільних затримань.

Нагадаємо, прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим". Підозрювані під час кримінального переслідування проукраїнських активістів за нібито організацію масових заворушень незаконно застосовували кримінальне законодавство Росії. "Троє" прокурорів "незаконно створеної прокуратури Республіки Крим протягом року систематично клопотали перед" судом "про обрання та продовження утримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляло РБК-Україна, український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України в включеному Криму, при цьому відмовляється надавати офіційні відомості про затримання.

МЗС України висловив протест за "російський Крим" на Міжнародній туристичній ярмарці Прокуратура повідомила підозру голові штабу "Самооборони Севастополя"
Новини України Крим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся