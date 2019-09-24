Аннексия Крыма была неизбежной, - Сенцов

Бывший политзаключенный Российской Федерации и украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что в 2014 году предотвратить аннексии Крыма Россией было невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сенцова изданию "Крым Реалии".

По его словам, украинские силовики не были готовы защищать полуостров.

"В той ситуации уже без шансов было. Даже, если бы во главе страны стояли более решительны и готовы до этого момента люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов", - заявил бывший политзаключенный.

По его словам, в Украине не было в тот момент никакой армии.

"Армия была практически развалена. Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия. Армии у нас не было в тот момент никакой. Силовые подразделения СБУ, МВД - тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей", - пояснил Сенцов.

Режиссер считает, что Россия воспользовалась ситуацией в Украине.

"Поэтому момент был выбран, когда Украина, как государство, была максимально слабое за свою историю, тогда был нанесен удар и все. Тогда вышло. А сделать что-то... можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что бы мы не сделали - не получилось бы", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных.

Кроме того, Олег Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.