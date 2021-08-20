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Аннексия Крыма нарушает целостность Украины и мы будет отстаивать эту позицию, - Меркель 

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Москва, Пятница 20 августа 2021 17:46
Аннексия Крыма нарушает целостность Украины и мы будет отстаивать эту позицию, - Меркель  Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что аннексия Крыма Россией нарушает территориальную целостность Украины. Поэтому Германия будет отстаивать данную позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель.

"Наша позиция такова, что аннексия Крыма нарушает территориальную целостность Украины и мы будем отстаивать эту позицию. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины", - заявила она.

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Украина Ангела Меркель
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