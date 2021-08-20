Аннексия Крыма нарушает целостность Украины и мы будет отстаивать эту позицию, - Меркель
Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что аннексия Крыма Россией нарушает территориальную целостность Украины. Поэтому Германия будет отстаивать данную позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель.
"Наша позиция такова, что аннексия Крыма нарушает территориальную целостность Украины и мы будем отстаивать эту позицию. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины", - заявила она.