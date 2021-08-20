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Анексія Криму порушує цілісність України і ми відстоюватиме цю позицію, - Меркель 

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Москва, П'ятниця 20 серпня 2021 17:46
Анексія Криму порушує цілісність України і ми відстоюватиме цю позицію, - Меркель  Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що анексія Криму Росією порушує територіальну цілісність України. Тому Німеччина відстоюватиме дану позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Меркель.

"Наша позиція така, що анексія Криму порушує територіальну цілісність України і ми будемо відстоювати цю позицію. І я буду виступати за забезпечення територіальної цілісності України", - заявила вона.

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Україна Ангела Меркель
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