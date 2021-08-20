Анексія Криму порушує цілісність України і ми відстоюватиме цю позицію, - Меркель
Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що анексія Криму Росією порушує територіальну цілісність України. Тому Німеччина відстоюватиме дану позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Меркель.
"Наша позиція така, що анексія Криму порушує територіальну цілісність України і ми будемо відстоювати цю позицію. І я буду виступати за забезпечення територіальної цілісності України", - заявила вона.