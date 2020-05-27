В анексованому Криму завершили розслідування "кримінальної справи" проти Джемілєва

Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна)

Лідер кримськотатарського народу планує звертатися до Європейського суду з прав людини

В анексованому Криму завершили розслідування "кримінальної справи" проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Слідчий комітет Росії в Криму 13 квітня висунув Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Зазначимо, що Джемілєва звинувачують у "незаконному перетині державного кордону Росії, зберіганні зброї і боєприпасів".

Сам Джемілієв в інтерв'ю "Крим.Реалії" прокоментував, що його цікавлять задіяні особи в цій "кримінальній справі" і він планує звертатися до вищих інстанцій.

"Адвокат Микола Полозов займається цією справою. Я визначив завдання так, що нас цікавлять задіяні особи. Зараз перезняли ці 11 томів, цю нісенітницю, яку вони набрали. Я ці документи передам в прокуратуру АРК. Вони будуть розглядати питання, на кого треба відкривати кримінальні справи. Потім підемо до Європейського суду з прав людини", - сказав Джемілєв.

Зараз матеріали справи направили у "прокуратуру Криму" для подальшого направлення до суду для розгляду по суті.

Раніше слідком Росії в Криму 13 квітня висунув Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу.

А саме Джемілєву було пред'явлено звинувачення в "перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для його використання іншою особою і це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії)"; незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)".

Слідком Росії стверджує, що 3 травня 2014 "Джемілєв в супроводі інших осіб перетнув державний кордон Росії в пункті пропуску "Армянськ".

Також Джемілєва звинувачують у "незаконному придбанні та зберіганні бойових патронів до нарізної вогнепальної зброї калібру 7.62, придатних для стрільби і заборонених в цивільному обороті".

Нагадаємо, Джемілєв заявив, що включені в список кримські татари можуть відмовитися від обміну.

Як повідомляло РБК-Україна, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна включила в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

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Автор: Виталина Благодатова