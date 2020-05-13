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В аннексированном Крыму российские власти ликвидировали два заповедника

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 14:44
В аннексированном Крыму российские власти ликвидировали два заповедника
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники

В среду, 13 мая, подконтрольная России "власть Крыма" ликвидировала Опукский и Казантипский природные заповедники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

"По распоряжению правительства России от ноября 2019 года создано Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым", цель которого, в том числе, охрана государственных природных заповедников. В связи с этим проводится ликвидация Опукского заповедника. Все необходимые для этого согласования есть. Аналогично и с Казатнипским", - сказал на заседании глава "министерства экологии Крыма" Геннадий Нараев.

Напомним, подконтрольные Кремлю "власти Крыма" в начале сентября 2019 года передали земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России. Годом ранее пять крымских заповедников, один национальный парк и два заказника перешли под контроль Министерства природных ресурсов и экологии России.

Также РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму перестал работать сайт для получения финансовой помощи от России. Жителям полуострова обещали по 10 тысяч рублей единовременной помощи.

Теги Новости Украины Крымзаповедники
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