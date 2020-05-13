В анексованому Криму російська влада ліквідувала два заповідника

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Ліквідували Опукський і Казантипський природні заповідники

У середу, 13 травня, підконтрольна Росії "влада Криму" ліквідувала Опукський і Казантипський природні заповідники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

"За розпорядженням уряду Росії від листопада 2019 року створена Федеральна державна бюджетна установа "Заповідний Крим", мета якої, в тому числі, охорона державних природних заповідників. У зв'язку з цим проводиться ліквідація Опукського заповідника. Всі необхідні узгодження для цього є. Аналогічно і з Казантипським", - сказав на засіданні голова "міністерства екології Криму" Геннадій Нараєв.

Нагадаємо, підконтрольна Кремлю "влада Криму" на початку вересня 2019 року передала землі Кримського природного заповідника у федеральну власність Росії. Роком раніше п'ять кримських заповідників, один національний парк та два заказники перейшли під контроль Міністерства природних ресурсів і екології Росії.

Також РБК-Україна писало, що в анексованому Криму перестав працювати сайт для отримання фінансової допомоги від Росії. Жителям півострова обіцяли по 10 тисяч рублів одноразової допомоги.