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В Крыму перестал работать сайт для получения финансовой помощи от России

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 16:45
В Крыму перестал работать сайт для получения финансовой помощи от России
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Жителям аннексированного полуострова обещали по 10 тысяч рублей единовременной помощи

Во вторник, 12 мая, в аннексированном Крыму перестал работать сайт для получения единовременной финансовой помощи от России в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, при попытке зайти на этот сайт появляется белый экран с надписью "service unavailablе" или сообщение, что услуги и сервисы портала могут быть недоступны.

Подконтрольная России "вице-премьер Крыма" Елена Романовская подтвердила информацию о трудностях с работой данного сайта, сославшись на массовую регистрацию. По ее словам, это пособие можно получить до 1 октября.

Отметим, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане могут получить единовременное пособие на каждого ребенка без лишних формальностей - надо лишь подать заявление через портал государственных услуг.

Напомним, в аннексированном Крыму за последние сутки скончались две женщины, у которых был диагностирован коронавирус. На полуострове уже зафиксировано 338 случаев заражения COVID-19. В частности, около 120 больных коронавирусом обнаружены в Севастополе.

Также РБК-Украина писало, что так называемые "власти" Крыма продлили действие введенного из-за пандемии режима самоизоляции до лета.

Теги Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКрым
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