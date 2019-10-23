В аннексированном Крыму российские силовики осуществили 80 обысков с начала года

С начала 2019 года российские силовики в аннексированном Крыму провели 80 обысков, 126 задержаний и 282 аресты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) занес в списки политзаключенных 99 человек, 80 из них - крымские татары.

"88 из 99 находятся в СИЗО или колонии, 11 - те, что получили условные приговоры или находятся под домашним арестом", - сообщает член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель правления КРЦ Эскендер Бариев.

Также с 80 обысков 62 проходили в домах крымских татар.

Бариев отмечает, что большая часть обысков имеет политический или религиозный подтекст, чаще всего российские силовики их связывают с якобы участием крымчан в запрещенных в России организациях: "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы", а также в "незаконных вооруженных формированиях".

По словам менеджера по коммуникациям КРЦ Эльвира Сагірмана, с начала года в оккупированном Крыму 578 раз нарушили право человека на справедливый суд, 408 из этих случаев касались крымских татар.

Напомним, подконтрольный России Мировой "суд" в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. 22 октября Гайворонского задержали российские силовики. Во время задержания его несколько раз ударили головой о полицейскую машину. О происшествии Гайворонский успел сообщить сестре по телефону. Журналиста обвинили в уклонении от лечения наркозависимости.

Кроме того, южный окружной военный суд Ростова-на-Дону 2 октября объявил приговор крымскотатарскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову. По словам адвоката журналиста Эдема Семедляева, его подзащитный, обвиняемый в призывах к терроризму, был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщало РБК-Украина, в оккупированном Крыму пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу. На экспертизу были отправлены крымскотатарские активисты Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников. Подобную процедуру проходил и блогер Мемедеминов.