В аннексированном Крыму проводятся обыски в доме активиста Алиева

Представители оккупационной власти пришли домой к Алиеву, чтобы провести "следственные мероприятия"

Дома у крымского активистам Муслима Алиева сегодня утром, 19 июля, проводят обыски. Об этом сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Как сообщается, представители оккупационной власти пришли домой к Алиеву, чтобы провести "следственные мероприятия".

Фото: обыски в здании крымского активиста Муслима Алиева

"Поступила информация, что в доме Муслима Алиева на находятся сотрудники ФСБ. Подробности расследуются. Адрес: город Алушта, село Верхняя Кутузовка, ул. Подгорная 21", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что "следственные мероприятия" проводят примерно 6 "сотрудников" во дворе дома и 5 - непосредственно в помещении.

Напомним, в июне в аннексированном Россией Крыму в г. Старый Крым прошли обыски, в результате чего задержали местную жительницу. Девушку задержали за то, что у нее в телефоне нашли переписку с мужчиной, который на данный момент находится на подконтрольной Украине территории.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что организаторы обысков и преследований крымских татар в оккупированном Крыму будут нести за свои действия ответственность в международных судах.