В анексованому Криму проводяться обшуки в будинку активіста Алієва

Представники окупаційної влади прийшли додому до Алієва, щоб провести "слідчі заходи"

Вдома у кримського активістам Мусліма Алієва сьогодні вранці, 19 липня, проводять обшуки. Про це повідомляє "Кримська солідарність" на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, представники окупаційної влади прийшли додому до Алієва, щоб провести "слідчі заходи".

Фото: обшуки в будинку кримського активіста Мусліма Алієва

"Надійшла інформація, що в будинку Мусліма Алієва на перебувають співробітники ФСБ. Подробиці з'ясовуються. Адреса: місто Алушта, село Верхня Кутузовка, вул. Підгірна 21", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що "слідчі заходи" проводять приблизно 6 "співробітників" у дворі будинку та 5 - безпосередньо у помешканні.

Нагадаємо, в червні в анексованому Російською Федерацією Криму у м. Старий Крим пройшли обшуки, в результаті чого затримали місцеву жительку. Дівчину затримали за те, що у неї в телефоні знайшли листування з чоловіком, який на даний момент знаходиться на підконтрольній Україні території.

В свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що організатори обшуків та переслідувань кримських татар в окупованому Криму нестимуть за свої дії відповідальність у міжнародних судах.