В анексованому Криму проводяться обшуки в будинку активіста Алієва

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 10:19
Фото: обшуки в будинку кримського активіста Мусліма Алієва (facebook.com/crimeansolidarity)
Фото: обшуки в будинку кримського активіста Мусліма Алієва (facebook.com/crimeansolidarity)

Представники окупаційної влади прийшли додому до Алієва, щоб провести "слідчі заходи"

Вдома у кримського активістам Мусліма Алієва сьогодні вранці, 19 липня, проводять обшуки. Про це повідомляє "Кримська солідарність" на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, представники окупаційної влади прийшли додому до Алієва, щоб провести "слідчі заходи".

В анексованому Криму проводяться обшуки в будинку активіста Алієва

Фото: обшуки в будинку кримського активіста Мусліма Алієва

"Надійшла інформація, що в будинку Мусліма Алієва на перебувають співробітники ФСБ. Подробиці з'ясовуються. Адреса: місто Алушта, село Верхня Кутузовка, вул. Підгірна 21", - йдеться у повідомленні.

В анексованому Криму проводяться обшуки в будинку активіста Алієва

Пізніше стало відомо, що "слідчі заходи" проводять приблизно 6 "співробітників" у дворі будинку та 5 - безпосередньо у помешканні.

Нагадаємо, в червні в анексованому Російською Федерацією Криму у м. Старий Крим пройшли обшуки, в результаті чого затримали місцеву жительку. Дівчину затримали за те, що у неї в телефоні знайшли листування з чоловіком, який на даний момент знаходиться на підконтрольній Україні території.

В свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що організатори обшуків та переслідувань кримських татар в окупованому Криму нестимуть за свої дії відповідальність у міжнародних судах.

Кримчанка 4 роки намагалася позбутися нав'язаного громадянства РФ, - Денісова
Теги:  Крим,  Російська Федерація,  Крим,  обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС