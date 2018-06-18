В анексованому Криму пройшли обшуки у кримських татар

Після обшуку затримали мешканку м. Старий Крим

В анексованому Російською Федерацією Криму у м. Старий Крим сьогодні вранці пройшли обшуки, в результаті чого затримали місцеву жительку. Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Обшук у м. Старий Крим, вул. Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерова Юнуса. Вдома разом з ним перебували дружина і діти. Після закінчення обшуку дочку Юнуса ага відвезли до Сімферополя, батько поїхав разом з нею", - йдеться в повідомленні.

Обшук в р. Старий Крим, вул. Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерову Юнусу. Вдома разом з ним перебували... Опубліковано Кримська солідарність 17 червня 2018 р.

Крім того, за словами цивільного захисника, дівчину затримали за те, що у неї в телефоні знайшли листування з чоловіком, який на даний момент знаходиться на підконтрольній Україні території.

Р. Старий Крим 18 червня Коментар цивільного захисника Сейдалиева Мустафи, з місця, де тільки що закінчився обшук! Опубліковано Кримська солідарність 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Старому Криму 6 червня пройшов обшук, затримали власника будинку.