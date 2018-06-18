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В анексованому Криму пройшли обшуки у кримських татар

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 12:08
Фото: обшуки в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)
Фото: обшуки в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)

Після обшуку затримали мешканку м. Старий Крим

В анексованому Російською Федерацією Криму у м. Старий Крим сьогодні вранці пройшли обшуки, в результаті чого затримали місцеву жительку. Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Обшук у м. Старий Крим, вул. Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерова Юнуса. Вдома разом з ним перебували дружина і діти. Після закінчення обшуку дочку Юнуса ага відвезли до Сімферополя, батько поїхав разом з нею", - йдеться в повідомленні.

 

Обшук в р. Старий Крим, вул. Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерову Юнусу. Вдома разом з ним перебували...

Опубліковано Кримська солідарність 17 червня 2018 р.

Крім того, за словами цивільного захисника, дівчину затримали за те, що у неї в телефоні знайшли листування з чоловіком, який на даний момент знаходиться на підконтрольній Україні території.

 

Р. Старий Крим 18 червня Коментар цивільного захисника Сейдалиева Мустафи, з місця, де тільки що закінчився обшук!

Опубліковано Кримська солідарність 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Старому Криму 6 червня пройшов обшук, затримали власника будинку. 

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Теги публікації: Крим, обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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