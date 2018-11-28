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В аннексированном Крыму проходит обыск у активистки Украинского культурного центра

Новости » Общество    28.11.2018 - 09:29
В аннексированном Крыму проходит обыск у активистки Украинского культурного центра
Иллюстративное фото (twitter.com.krymrealii)

Комментариев российских силовиков по поводу обыска нет

В аннексированном Россией Симферополе сегодня утром, 28 ноября, в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан российские силовики проводят обыск. Об этом в сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, комментариев российских силовиков по поводу обыска нет.

Отметим, Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией. Он был основан в 2015 году и выпускает газету на украинском языке.

Напомним, 29 августа в оккупированном Симферополе прошли обыски у активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко.

Позже росСМИ написали, что обыски связаны с подозрением ее и членов ее семьи в связях с "Правым сектором". 

2 сентября Павленко выехала из оккупированного полуострова на материковую часть Украины.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что на административной границе с Крымом задержали крымского татарина Сервера Девлетшаева. После 18-часового задержания он вышел на связь и сообщил, что его отпустили.

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