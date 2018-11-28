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В анексованому Криму проходить обшук у активістки Українського культурного центру

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 09:29
В анексованому Криму проходить обшук у активістки Українського культурного центру
Ілюстративне фото (twitter.com.krymrealii)

Коментарів російських силовиків з приводу обшуку немає

В анексованому Росією Сімферополі сьогодні вранці, 28 листопада, в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики проводять обшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як наголошується, коментарів російських силовиків з приводу обшуку немає.

Зазначимо, Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він був заснований в 2015 році і випускає газету українською мовою.

Нагадаємо, 29 серпня в окупованому Сімферополі пройшли обшуки у активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко.

Пізніше росЗМІ написали, що обшуки пов'язані з підозрою її і членів її сім'ї у зв'язках з "Правим сектором".

2 вересня Павленко виїхала з окупованого півострова на материкову частину України.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що на адміністративному кордоні з Кримом затримали кримського татарина Сервера Девлетшаєва. Після 18-годинного затримання він вийшов на зв'язок і повідомив, що його відпустили.

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