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В аннексированном Крыму медики жалуются не неполучение выплат за работу с COVID-19

Новости » Коронавирус     17.05.2020 - 09:56
В аннексированном Крыму медики жалуются не неполучение выплат за работу с COVID-19
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также медики не получили обещанных средств защиты

В аннексированном Крыму работники станции скорой медицинской помощи в Евпатории жалуются не неполучение выплат за работу с COVID-19. Они также не получили надлежащих средств защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, медики жалуются, поскольку списки по дополнительным выплатам были предоставлены еще в апреле, но до сих пор никто их не получил. Эту информацию подтвердила "депутат Евпаторийского горсовета" Оксана Таранина.

"Ко мне с коллективным обращением обратились работники Станции скорой медицинской помощи по вопросу реализации их законных прав на обеспечение всеми защитными средствами в это нелегкое время, также обещанными выплатами, о которых говорил президент, но ни средств защиты, ни выплат медики Евпатории так и не получили" - написала она в Facebook со ссылкой на текст коллективного обращения.

Новость дополняется...

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КрымКоронавирус
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