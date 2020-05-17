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В анексованому Криму медики скаржаться не неотримання виплат за роботу з COVID-19

Новини » Коронавірус     17.05.2020 - 09:56
В анексованому Криму медики скаржаться не неотримання виплат за роботу з COVID-19
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Також медики не отримали обіцяних засобів захисту

В анексованому Криму працівники станції швидкої медичної допомоги в Євпаторії скаржаться не неотримання виплат за роботу з COVID-19. Вони також не отримали належних засобів захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реаліі".

Як зазначається, медики скаржаться, оскільки списки по додаткових виплатах були надані ще у квітні, але до цих пір ніхто їх не отримав. Цю інформацію підтвердила "депутат Євпаторійської міськради" Оксана Тараніна.

"До мене з колективним зверненням звернулися працівники Станції швидкої медичної допомоги з питання реалізації їх законних прав на забезпечення всіма захисними засобами в цей нелегкий час, також обіцяними виплатами, про які говорив президент, але ні засобів захисту, ні виплат медики Євпаторії так і не отримали "- написала вона в Facebook з посиланням на текст колективного звернення.

Новина доповнюється ...

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримКоронавірус
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