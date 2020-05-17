В аннексированном Крыму в июле могут открыть отели и санатории

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов допустил открытие отелей и санаториев для крымчан после 15 июня. Это будет зависеть от эпидемической обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские СМИ.

По его словам, ограничения могут снять в случае отсутствия вспышек коронавируса на аннексированном полуострове.

"Мы договорились с правительством Российской Федерации, до 1 июня вырабатываем план действий по работе санаторно-курортной сферы. Думаю, что какие-то решения найдем. Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму (будут сняты ограничения, - ред.), я пока по другим субъектам ничего сказать не могу", - сказал подконтрольный Кремлю Сергей Аксенов.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму медики жалуются на неполучение выплат за работу с COVID-19. Также медики не получили обещанных средств защиты. Эту информацию подтвердила "депутат Евпаторийского горсовета" Оксана Таранина.

Также на полуострове завтра отменят режим самоизоляции. При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Кроме этого, с 20 мая призывников из аннексированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС России.