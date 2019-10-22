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В аннексированном Крыму ФСБ задержали и избили украинского журналиста

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 20:51
В аннексированном Крыму ФСБ задержали и избили украинского журналиста
Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Журналиста обвинили в уклонении от лечения наркозависимости

Подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалии".

Как сообщается, 22 октября Гайворонского задержали российские силовики. Во время задержания его несколько раз ударили головой об полицейскую машину. О происшествии Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

Журналиста обвинили в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с употреблением наркотических средств).

Напомним, Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону 2 октября объявил приговор крымскотатарскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову. По словам адвоката журналиста Эдема Семедляева, его подзащитный, обвиняемый в призывах к терроризму, был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Кроме того, в оккупированном Крыму пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу. На экспертизу были отправлены крымскотатарские активисты Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников. Подобную процедуру проходил и блогер Мемедеминов.

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