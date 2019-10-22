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У аннексированном Криму ФСБ затримали і побили українського журналіста

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 20:51
У аннексированном Криму ФСБ затримали і побили українського журналіста
Фото: Євген Гайворонський (facebook.com)

Журналіста звинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності

Підконтрольний Росії Світовий суд в Ялті заарештував на 15 діб ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, 22 жовтня Гайворонського затримали російські силовики. Під час затримання його кілька разів ударили головою об поліцейську машину. Про подію Гайворонський встиг повідомити сестрі по телефону.

Журналіста звинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення (Ухилення від проходження діагностики, профілактичних заходів, лікування від наркоманії та (або) медичної і (або) соціальної реабілітації в зв'язку з вживанням наркотичних засобів).

Нагадаємо, Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок кримськотатарській журналісту і блогеру Наріману Мемедеминову. За словами адвоката журналіста Едему Семедляева, його підзахисний, обвинувачений у закликах до тероризму, був засуджений до 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, в окупованому Криму п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу. На експертизу були відправлені кримськотатарські активісти Руслан Месутов, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантимиров і Асан Яник. Подібну процедуру проходив і блогер Мемедеминов.

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