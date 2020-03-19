Из аннексированного Крыма за прошедший год депортировали почти 200 человек

За прошедший год подконтрольные Кремлю крымские "суды" выдали приказы о депортации и принудительном перемещении, по меньшей мере,191 человека, которые, по российскому законодательству, считаются иностранцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Среди депортированных - 109 граждан Украины (95 мужчин и 14 женщин). В то же время отмечается, что это количество приказов о депортации украинских граждан более чем вдвое меньше по сравнению с двумя предыдущими годами.

"Согласно решениям судов, большинство жертв депортации или принудительного перемещения "незаконно" работали, не имели семейных и социальных связей на полуострове, потеряли документы, удостоверяющие личность, или ранее привлекались к уголовной или административной ответственности", - говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму.

После выдворения крымчанам зачастую выдают запрет на въезд в Россию, что фактически лишает их возможности вернуться в аннексированный ею Крым в течение 10 лет.

В УВКПЧ ООН напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация покровительствуемых лиц с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или на территорию любой другой страны, оккупированной или нет, запрещается, независимо от мотивов.

РБК-Украина писало, что подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя 12 марта арестовал на два месяца троих крымских татар, задержанных накануне по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщается, что так называемые власти "Крыма" из-за коронавируса в Украине закрыли административную границу с материковой частью до 1 мая 2020 года.