З анексованого Криму на початку 2018 року депортували 23 українців

У Криму почастішали випадки вандалізму по відношенню до пам'ятників архітектури та мистецтва

За перше півріччя 2018 року 23 українців депортували з Криму за незаконне працевлаштування. Про це на брифінгу повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає кореспондент РБК-Україна.

"Почастішали випадки депортації громадян України. У лютому російські влада постановила депортувати 23 громадян України з Криму. Крім того, їм заборонено в'їзд на територію Криму на 5 років за незаконне працевлаштування", - сказав він.

За його словами, почастішали випадки вандалізму по відношенню до пам'ятників архітектури та мистецтва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Криму російські силовики за перші півроку провели 66 обшуків у місцевих жителів.