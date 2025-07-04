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ANNA VISION GROUP розпочинає будівництво "Розумного міста майбутнього" на Балі

Фото: український підприємець Олексій Мазніченко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

ANNA VISION GROUP, заснована українським підприємцем Олексієм Мазніченко, оголосила про старт будівництва повністю автоматизованого "розумного міста" на острові Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з офіційним прес-релізом, проєкт є не просто прикладом футуристичної архітектури, а комплексною економічною, технологічною та соціальною ініціативою, що має на меті переосмислення самої природи міського простору.

"Ми віримо, що майбутнє девелопменту — не лише в бетоні та сталі, а в коді, інтелекті та здатності змінювати життя. Ми будуємо не просто будівлі — ми створюємо нову реальність", - зазначив Олексій Мазніченко.

Проєкт передбачає:

  • Інтеграцію штучного інтелекту, автономних сервісів і роботизованих систем для створення стійкого та максимально ефективного міського середовища;
  • Освітні центри для десятків тисяч індонезійців із програмами навчання у сфері ІТ, розробки програмного забезпечення, ШІ та інших ключових цифрових технологій;
  • Інфраструктуру для глобальних технологічних компаній, стартапів і венчурних фондів, які прагнуть закріпитися в Південно-Східній Азії;
  • Екологічну архітектуру та модель "розумного управління", що формують обличчя міста майбутнього та підвищують якість життя мешканців.

ANNA VISION GROUP позиціонує цей проєкт як платформу для створення азійської Кремнієвої долини — простору, де зустрічаються таланти, капітал і новітні технології.

Очікується, що "місто майбутнього" стане не лише економічним каталізатором для регіону, а й новою моделлю урбаністики, де людина, природа і технології перебувають у гармонійному взаємозв’язку.

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