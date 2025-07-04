ANNA VISION GROUP начинает строительство "Умного города будущего" на Бали

Согласно официальному пресс-релизу, проект является не просто примером футуристической архитектуры, а комплексной экономической, технологической и социальной инициативой, целью которой является переосмысление самой природы городского пространства.

"Мы верим, что будущее девелопмента - не только в бетоне и стали, а в коде, интеллекте и способности менять жизнь. Мы строим не просто здания - мы создаем новую реальность", - отметил Алексей Мазниченко.

Проект предусматривает:

Интеграцию искусственного интеллекта, автономных сервисов и роботизированных систем для создания устойчивой и максимально эффективной городской среды;

Образовательные центры для десятков тысяч индонезийцев с программами обучения в сфере ІТ, разработки программного обеспечения, ИИ и других ключевых цифровых технологий;

Инфраструктуру для глобальных технологических компаний, стартапов и венчурных фондов, которые стремятся закрепиться в Юго-Восточной Азии;

Экологическую архитектуру и модель "умного управления", формирующие лицо города будущего и повышающие качество жизни жителей.

ANNA VISION GROUP позиционирует этот проект как платформу для создания азиатской Кремниевой долины - пространства, где встречаются таланты, капитал и новейшие технологии.

Ожидается, что "город будущего" станет не только экономическим катализатором для региона, но и новой моделью урбанистики, где человек, природа и технологии находятся в гармоничной взаимосвязи.