Анкеты вернувшихся из-за границы украинцев будут передавать в области, - Минздрав

Из-за вспышки коронавируса в Украине по возвращению из-за границы граждане должны заполнить анкеты, которые будут передавать на места. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, анкеты украинцев, вернувшихся из-за границы, будут передаваться на места, чтобы областные санитарные врачи могли консультировать их.

"Эти данные будут передавать на места, и санитарные врачи в регионах будут консультировать, а в случае необходимости - оказывать помощь тем, кто прибыл из другой страны", - пояснил он.

Кроме того, Министерством здравоохранения было определено, какие из украинских медицинских учреждений следует перепрофилировать для борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее в КГГА обязали пограничников передавать Госпродпотребслужбе данные о жителях Киева, которые вернулись из-за границы после 10 марта. Выполнить решение пограничники должны до 25 марта.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав привлечет студентов-медиков к борьбе с распространением коронавируса в Украине. Планируется привлечь интернов и студентов 5 и 6 курсов.