Анкети українців, що повернуться з-за кордону, передаватимуть в області, - МОЗ

Через спалах коронавірусу в Україні по поверненню з-за кордону громадяни мають заповнити анкети, які передаватимуть на місця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, анкети українців, що повернулися з-за кордону, передаватимуться на місця, щоб обласні санітарні лікарі могли їх консультувати.

"Ці дані передаватимуть на місця, й санітарні лікарі в регіонах консультуватимуть, а в разі необхідності - надаватимуть допомогу тим, хто прибув з іншої країни", - пояснив він.

Крім того, Міністерством охорони здоров'я було визначено, які з українських медичних закладів слід перепрофілювати для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше в КМДА зобов'язали прикордонників передавати Держпродпотребслужбі дані про жителів Києва, які повернулися з-за кордону після 10 березня. Виконати рішення прикордонники повинні до 25 березня.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ залучить студентів-медиків до боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Планується залучити інтернів та студентів 5 та 6 курсів.