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Анкета Украины для членства в ЕС: появились ответы на опросник

Фото: появились ответы на опросник для членства Украины в ЕС (neweasterneurope.eu)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине обнародовали вопросы и предоставленные ответы к опроснику для членства в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Так, первая часть опросника касается экономических и политических критериев членства, вторая часть охватывает оценку адаптации Украины к законодательным нормам ЕС.

"В кратчайшие сроки мы заполнили две части опросника, я искренне благодарю всех чиновников и экспертов, которые приобщились к этой кропотливой и исторически важной работе. Сегодня есть первые значительные результаты на этом пути признания Украины и ее устремления к членству в ЕС - Европейская Комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата", - сказала Стефанишина.

По ее словам, в Украине продолжают работу, чтобы уже через неделю получить статус кандидата на членство в ЕС.

Подробнее с опросником и ответами на него можно ознакомиться на Евроинтеграционном портале по ссылке.

Как сообщалось, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также предлагается предоставить такой статус и Молдове.

Напомним, Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля. А вторую - 9 мая.

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