В Анкарі біля будівлі МВС пролунав вибух: що відомо

Вибух пролунав зранку біля будівлі головного управління МВС Туреччини. На місце інциденту приїхала президентська охорона та поліція.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив про теракт, який влаштували два чоловіка.

"Близько 09:30 2 терористи, які під'їхали на легковому автомобілі до в'їзду в МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а інший терорист було знешкоджено. Під час пожежі 2 наших поліцейських отримали легкі поранення. Бажаю якнайшвидшого одужання нашим героям", - сказав він.

Варто наголосити, що сьогодні у Туреччині стартує новий парламентський сезон.

Теракт у Стамбулі

Нагадаємо, 13 листопада 2022 року в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Пізніше турецька влада заявила про теракт, було розпочате розслідування.

Внаслідок інциденту загинули шестеро осіб, ще понад 50 людей отримали поранення.

Наступного дня після вибуху турецькі правоохоронці затримали винуватця теракту.