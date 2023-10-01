В Анкаре возле здания МВД прогремел взрыв: что известно

Взрыв раздался утром у здания главного управления МВД Турции. На место инцидента приехала президентская охрана и полиция.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о теракте, который устроили два мужчины.

"Около 09:30 2 террориста, подъехавшие на легковом автомобиле к въезду в МВД, совершили теракт. Один из террористов подорвал себя, а другой террорист был обезврежен. Во время пожара 2 наших полицейских получили легкие ранения. Желаю скорейшего выздоровление нашим героям", - сказал он.

Следует отметить, что сегодня в Турции стартует новый парламентский сезон.

Теракт в Стамбуле

Напомним, 13 ноября 2022 года в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. Позже турецкие власти заявили о теракте, было начато расследование.

В результате инцидента погибли шесть человек, еще более 50 человек получили ранения.

На следующий день после взрыва турецкие правоохранители задержали виновника теракта.