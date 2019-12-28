Анкара подтвердила дату запуска "Турецкого потока"

Новый газопровод "Турецкий поток" будет запущен в эксплуатацию 8 января 2020 года. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Домнез, передает Hurriyet Daily News.

По его словам, газопровод TurkStream запустят в следующем месяце.

"Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимы на международных рынках, поскольку трубопроводы природного газа будут проходить как с востока, так и с севера", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что строительство "Турецкого потока" было еще одним гигантским проектом после трансанатолийского газопровода (TANAP).

"Хотя TurkStream и TANAP обеспечат беспрепятственное использование природного газа нашей страной, мы также будем играть ключевую роль в обеспечении безопасности поставок природного газа в Европу", - добавил чиновник.

Предполагается, что оба газопровода будут удовлетворять ежегодные потребности четверти европейского континента.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа с юга. Таким образом, у поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.