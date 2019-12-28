Анкара підтвердила дату запуску "Турецького потоку"

Новий газопровід "Турецький потік" буде запущений в експлуатацію 8 січня 2020 року. Про це заявив турецький міністр енергетики і природних ресурсів Фатіх Домнез, передає Hurriyet Daily News.

За його словами, газопровід TurkStream запустять в наступному місяці.

"Ми запустимо TurkStream 8 січня. Ми будемо незамінні на міжнародних ринках, оскільки трубопроводи природного газу будуть проходити як зі сходу, так і з півночі", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що будівництво "Турецького потоку" було ще одним гігантським проектом після трансанатолійського газопроводу (TANAP).

"Хоча TurkStream і TANAP забезпечать безперешкодне використання природного газу нашою країною, ми також будемо грати ключову роль в забезпеченні безпеки поставок природного газу в Європу", - додав чиновник.

Передбачається, що обидва газопроводи будуть задовольняти щорічні потреби чверті європейського континенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала угоду з Румунією про постачання газу з півдня. Таким чином, у постачальників з'явилася можливість вільно транспортувати газ по новому маршруту - з Південної Європи і Туреччини через Болгарію і Румунію в Україну і далі в Молдову.