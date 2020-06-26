Английский суд рассмотрит иск Приватбанка против экс-акционеров в 2022 году

Английский суд назначил дату рассмотрения по сути иска Приватбанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на более 3 млрд гривен. Рассмотрение дела начнется 1 марта 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Суд отклонил ходатайство ответчиков об отложении рассмотрения дела на октябрь 2022 года. В банке ожидают, что рассмотрение дела против бывших акционеров продлится от 10 до 13 недель.

"Банк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более 3 млрд долларов (включая проценты)", - заявили в финучреждении.

Отметим, иск против Коломойского и Боголюбова был подан через год после национализации Приватбанка. Тогда Приватбанк добился ареста активов экс-акционеров более чем 2,5 млрд долларов.

Но позже Высокий суд Лондона признал иск банка несоответствующим его юрисдикции, однако, Приватбанк успешно обжаловал это решение в Апелляционном суде Англии и Уэльса. Боголюбов и Коломойский пытались обжаловать решение Апелляционного суда.

Напомним, Коломойский и Боголюбов проиграли дело против Приватбанка в Верховном суде Британии.

Также РБК-Украина писало, что Приватбанк подал новый иск против Коломойского на сумму более 5 млрд долларов в суд на Кипре.