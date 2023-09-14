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Англійський футболіст отримав відкладений бан за згубну пристрасть: що трапилося

Фото: Гаррі Тоффоло надто захопився ставками (news.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Оборонець англійського "Ноттінгем Форест" Гаррі Тоффоло нарвався на покарання за порушення правил ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

28-річний англієць наразі відбувся умовною дискваліфікацією за ставки на спорт. Оборонцю інкримінували 375 випадків порушення правил.

Тоффоло зробив усі ці ставки в трирічний період на старті кар'єри. Він навідувався до букмекерів у 2014-2017 рр., коли захищав кольори "Свіндона", "Ротерхема", "Пітерборо" та "Сканторпа" на правах оренди. Контракт оборонця тоді належав "Норвічу".

Тоффоло зможе продовжити виступи за "Форест" у сезоні 2023/24. Його дискваліфікація може стати активною після сезону 2024/25. Окрім того, англієць зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 20956 фунтів.

У травні Футбольна асоціації Англії дискваліфікувала форварда збірної та "Брентфорда" Айвена Тоуні. За порушення правил гри на тоталізаторі йому виписали 8-місячний бан. Рішення функціонерів могло бути суворішим, але в нападника діагностували лудоманію.

До слова, напередодні Мудрик презентував нову форму "Челсі" з аристократичними нотками.

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