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Английский футболист получил отложенный бан за губительную страсть: что произошло

Фото: Гарри Тоффоло слишком увлекся ставками (news.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Защитник английского "Ноттингем Форест" Гарри Тоффоло нарвался на наказание за нарушение правил ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

28-летний англичанин пока отделался условной дисквалификацией за ставки на спорт. Защитнику инкриминировали 375 случаев нарушения правил.

Тоффоло сделал все эти ставки в трехлетний период на старте карьеры. Он посещал букмекеров в 2014-2017 гг., когда защищал цвета "Суиндона", "Ротерхэма", "Питерборо" и "Сканторпа" на правах аренды. Контракт защитника тогда принадлежал "Норвичу".

Тоффоло сможет продолжить выступления за "Форест" в сезоне 2023/24. Его дисквалификация может стать активной после сезона 2024/25. Кроме того, англичанин обязан уплатить штраф в размере 20956 фунтов.

В мае Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала форварда сборной и "Брентфорда" Айвена Тоуни. За нарушение правил игры на тотализаторе ему выписали 8-месячный бан. Решение функционеров могло быть более строгим, но у нападающего диагностировали лудоманию.

К слову, накануне Мудрик представил новую форму "Челси" с аристократическими нотками.

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