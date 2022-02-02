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Английские адвокаты обвинили Дубилета в хищении интеллектуальной собственности: что известно

Автор: Наталия Гурковская

Дмитрий Дубилет и его компании ООО "Финтех Ферма" (Украина) и "Fintech Farm" (Лондон), получили официальное уведомление от английских адвокатов ООО "Fintech Band" (владельца украинского "Монобанка") о подозрении в хищении интеллектуальной собственности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

В документе отмечается, что от Дубилета требуют пояснений по сложившейся ситуации. В противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством.

Адвокаты также привели доказательства хищения интеллектуальной собственности "Монобанка", в частности:

• платформа онлайн-банкинга Leobank предлагает те же функции, что и платформа онлайн-банкинга "Монобанк";
• Leobank использует те же цветовые решения и имеет аналогичный пользовательский интерфейс;
• Leobank использовал на своей рекламе изображение банковской карты с номером карты "Монобанк".

Как сообщалось, юридический спор между владельцами "Монобанка" и Дмитрием Дубилетом не урегулирован. Если стороны не найдут конструктивного решения, дело будет рассматриваться в английском суде.

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Дмитрий Дубилет