Спор "Монобанка" с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском судье

Юридический спор между владельцами "Монобанка" и Дмитрием Дубилетом не урегулирован. Если стороны не найдут конструктивного решения, дело будет рассматриваться в английском суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий юридической компании AVELLUM.

"Сейчас спор между владельцами "Монобанка" и господином Дмитрием Дубилетом не урегулирован, хотя стороны провели несколько раундов предметных переговоров. Если эти переговоры в конечном итоге не приведут к конструктивному решению, которое устроит все стороны и защитит интересы "Монобанка" и всех его участников, спор, скорее всего, будет решаться в английском суде", - сообщили в компании в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, юристы прокомментировали недавнее привлечение инвестиций Fintech Farm, которая принадлежит Дмитрию Дубилету.

"Привлечение господином Дубилетом инвестиций напрямую не влияет на ситуацию и возможное развитие конфликта. В то же время при рассмотрении спора английский суд может применить достаточно широкий перечень обеспечительных мер в отношении имущества ответчиков, включая компанию Дубилета Fintech Farm. Если английский суд решит заморозить счета и активы на время рассмотрения спора, это может повлиять даже на средства инвесторов", - резюмировали в AVELLUM.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане Leobank. Проект Дубилета визуально оказался очень похожим на "Монобанк". После этой новости появилась информация о конфликте "Монобанка" с Дубилетом.

Ранее РБК-Украина писало, что весной 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета в связи с подозрением в причастности к растрате.