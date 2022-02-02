Англійські адвокати звинуватили Дубілета у розкраданні інтелектуальної власності: що відомо

Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ "Фінтех Ферма" (Україна) та "Fintech Farm" (Лондон), отримали офіційне повідомлення від англійських адвокатів ТОВ "Fintech Band" (власника українського "Монобанку") про підозру в розкраданні інтелектуальної власності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

У документі зазначається, що від Дубілета вимагають пояснень щодо ситуації. Інакше буде надіслано офіційну заяву до міжнародних органів боротьби з шахрайством.

Адвокати також навели докази розкрадання інтелектуальної власності "Монобанку", зокрема:

• платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті ж функції, що й платформа онлайн-банкінгу "Монобанк";

• Leobank використовує ті ж кольорові рішення і має аналогічний інтерфейс користувача;

• Leobank використовував на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки "Монобанк".