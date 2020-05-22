Английская Премьер-лига одобрила сделку о продаже "Ньюкасла"

Английская Премьер-лига (АПЛ) одобрила продажу футбольного клуба "Ньюкасл" инвесторам из Саудовской Аравии за 300 млн фунтов (558 млн долларов). Официально о смене владельца объявят 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

В середине апреля нынешний владелец клуба Майк Эшли после 13-летнего правления согласовал сделку по продаже Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Все это время документы находились на рассмотрении у руководства АПЛ. В результате Лига не нашла препятствий для поглощения "Ньюкасла".

Отмечается, что задержка с оценкой покупателя клуба была связана с тем, что руководители Премьер-лиги сосредоточены на вопросе возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что официальное объявление будет сделано примерно 1 июня, когда средства будут переведены и все документы подписаны.

Ранее сообщалось, что сделка по покупке находится под угрозой срыва. Будущих владельцев "Ньюкасла" обвиняли в связях с пиратским стриминговым сервисом.

Напомним, "Ньюкасл" на фоне покупки саудовскими инвесторами начал поиски нового тренера.