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Сделка по покупке "Ньюкасла" может сорваться

Новости » Спорт     12.05.2020 - 11:13
Сделка по покупке "Ньюкасла" может сорваться
Фото: "Ньюкасл" может сменить владельца (facebook.com/newcastleunited)

Саудовского инвестора подозревают в связях с пиратскими каналами

Сделка по покупке английского футбольного клуба "Ньюкасл" саудовскими инвесторами находится под угрозой срыва. Об этом сообщает The Guardian.

После договоренности между нынешним владельцем клуба Майком Эшли и консорциума с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, документы были отправлены юристам английской Премьер-лиги (АПЛ).

По информации источника, в настоящее время юристы пристально изучают документы, на основании которых доказывается связь между правительством и телевизионно-стриминговым ресурсом, незаконно ретранслирующим матчи чемпионата.

Таким образом, продажа "Ньюкасла" откладывается на неопределенный срок, а в будущем может быть и отменена руководством АПЛ.

При этом источники, близкие к соглашению, продолжают утверждать, что сделка может быть утверждена на этой неделе, а единственной причиной задержки является приостановка чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса.

Напомним, следующий сезон чемпионата Англии может пройти без зрителей.

Теги Новости Украины Саудовская Аравияинвесторычемпионат Англиипокупка
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