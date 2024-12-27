Англійська мова стане обов'язковою для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів

Володіння англійською мовою буде обов'язковим для деяких співробітників Головного управління розвідки, Служби безпеки України, а також частини військових. Кабмін уже визначив перелік посад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.
За словами Мельничука, Кабмін визначив посади офіцерського, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військових за контрактом зобов'язані знати англійську мову.
Таке рішення уряду стосується вищезазначених посад у:
Така постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, цього тижня український уряд також затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі з надзвичайних ситуацій, кандидати на які повинні будуть володіти англійською мовою.
Відповідна постанова також набуде чинності тільки через 4 роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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