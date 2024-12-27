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Англійська мова стане обов'язковою для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів

Ілюстративне фото: частина співробітників СБУ має вивчати англійську мову (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Володіння англійською мовою буде обов'язковим для деяких співробітників Головного управління розвідки, Служби безпеки України, а також частини військових. Кабмін уже визначив перелік посад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За словами Мельничука, Кабмін визначив посади офіцерського, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військових за контрактом зобов'язані знати англійську мову.

Таке рішення уряду стосується вищезазначених посад у:

  • Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони (ГУР) та Збройних силах;
  • Державній спеціальній службі транспорту;
  • Управлінні держохорони;
  • Службі безпеки України;
  • Службі зовнішньої розвідки.
  • Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;
  • Державній прикордонній службі;
  • Національній гвардії.

Така постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Англійська буде обов'язковою не лише для військових

Нагадаємо, цього тижня український уряд також затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі з надзвичайних ситуацій, кандидати на які повинні будуть володіти англійською мовою.

Відповідна постанова також набуде чинності тільки через 4 роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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