Англійська мова стане обов'язковою для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів

За словами Мельничука, Кабмін визначив посади офіцерського, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військових за контрактом зобов'язані знати англійську мову.

Таке рішення уряду стосується вищезазначених посад у:

Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони (ГУР) та Збройних силах;

Державній спеціальній службі транспорту;

Управлінні держохорони;

Службі безпеки України;

Службі зовнішньої розвідки.

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державній прикордонній службі;

Національній гвардії.

Така постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.