Английский язык станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров

Владение английским языком будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также части военных. Кабмин уже определил перечень должностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По словам Мельничука, Кабмин определил должности офицерского, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из числа военных по контракту обязаны знать английский язык.
Такое решение правительства касается вышеупомянутых должностей в:
Такое постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Напомним, на этой неделе украинское правительство также утвердило перечень должностей в Национальной полиции и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, кандидаты на которые должны будут владеть английским языком.
Соответствующее постановление также вступит в силу только спустя 4 года после прекращения или отмены военного положения в Украине.
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