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Английский язык станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров

Иллюстративное фото: часть сотрудников СБУ должна будет учить английский язык (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Владение английским языком будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также части военных. Кабмин уже определил перечень должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.

По словам Мельничука, Кабмин определил должности офицерского, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из числа военных по контракту обязаны знать английский язык. 

Такое решение правительства касается вышеупомянутых должностей в:

  • Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны (ГУР) и Вооруженных силах;
  • Государственной специальной службе транспорта;
  • Управлении госохраны;
  • Службе безопасности Украины;
  • Службе внешней разведки.
  • Государственной службе специальной связи и защиты информации;
  • Государственной пограничной службе;
  • Национальной гвардии.

Такое постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения в Украине. 

Английский будет обязательным не только для военных

Напомним, на этой неделе украинское правительство также утвердило перечень должностей в Национальной полиции и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, кандидаты на которые должны будут владеть английским языком.

Соответствующее постановление также вступит в силу только спустя 4 года после прекращения или отмены военного положения в Украине.

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